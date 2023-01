Das teilte die Filmakademie in Los Angeles mit. Insgesamt erhielt die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger neun Nominierungen, darunter auch die für den besten ausländischen Film.

Die meisten Nominierungen entfielen auf "Everything Everywhere All at Once", der in elf Kategorien aufgeführt wird.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.