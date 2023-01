Deutsche Kino-Produktion

Filmszene aus "Im Westen nichts Neues" (Netflix / Reiner Bajo)

"Ich bin ein bisschen überwältigt", sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Nominierung in der Top-Sparte hätten sie "sozusagen eine kleine Schallmauer durchbrochen". Das passiere natürlich selten für einen internationalen Film. "Und da bin ich wahnsinnig froh und stolz drauf."

Neben den beiden genannten Nominierungen könnte "Im Westen nichts Neues" auch die Preise für die beste Kameraführung, bestes Make-Up, beste Musik, bestes Produktionsdesign, bester Sound, beste Spezialeffekte sowie das beste übernommene Drehbuch erhalten.

"Im Westen nichts Neues" nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 zeigt das Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Der Film hatte bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen die meisten Nominierungen erhalten und wurde in gleich 14 Kategorien nominiert.

Für den Oscar als bester Spielfilm wurden neben "Im Westen nichts Neues" auch "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "Die Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" und "Die Aussprache" ("Women Talking") nominiert. Favorit ist dabei "Everything Everywhere All at Once" mit insgesamt elf Nominierungen.

