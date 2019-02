Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat eine positive Bilanz der Konferenz zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche gezogen.

Es sei sichtbar geworden, dass es um eine Herausforderung für die gesamte Kirche auf allen Kontinenten gehe, sagte Marx. Zugleich sehe er nun die Bischofskonferenzen in der Pflicht, Taten folgen zu lassen.



Der Moderator der Konferenz, Lombardi, kündigte an, der Papst werde in unmittelbarer Zukunft kirchenrechtliche Anweisungen zum Schutz von Minderjährigen verkünden. Außerdem solle es ein Handbuch und eine Task Force zur Unterstützung von Diözesen im Kampf gegen den Missbrauch geben.



Opferverbände äußerten sich kritisch zum Ergebnis der viertägigen Konferenz im Vatikan. Sie beklagten vor allem, dass keine konkreten Maßnahmen angekündigt worden seien.