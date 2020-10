In Dresden haben mehr als 1.000 Menschen ein Zeichen für Demokratie und Weltoffenheit gesetzt.

Verschiedene Initiativen hatten zu Kundgebungen an unterschiedlichen Orten in der sächsischen Landeshauptstadt aufgerufen. In der Frauenkirche fand ein Friedensgebet statt.



Die Versammlungen waren eine Reaktion auf den sechsten Jahrestag der Pegida-Bewegung. Das islamfeindliche Bündnis wollte aus diesem Anlass heute auf dem Dresdner Neumarkt nahe der Frauenkirche demonstrieren. Die Stadt untersagte dies jedoch und wies der Bewegung einen anderen Platz zu. Daraufhin sagte Pegida die Kundgebung ab.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.