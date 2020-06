In mehreren europäischen Städten haben erneut tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Auf dem Trafalgar Square in London kam es zu Zusammenstößen mit rechtsgerichteten Gegendemonstranten. Zwei Gruppen von jeweils etwa 100 Personen gerieten aneinander und wurden von der Polizei getrennt. Auch in anderen englischen Städten gab es Demonstrationen. Viele Teilnehmer trugen Gesichtsmasken zum Schutz gegen das Coronavirus. Eine nicht genehmigte Demonstration fand in der französischen Hauptstadt Paris statt. Die Polizei setzte Tränengas ein. Für morgen sind Demonstrationen unter anderem in Marseille, Lyon, Nantes und Straßburg geplant. In Australien protestierten landesweit erneut Tausende; allein in der Stadt Perth demonstrierten 5.000 Bürger. Auch in Deutschland gingen heute wieder Menschen auf die Straßen. In Stuttgart waren es rund 2.000 Teilnehmer, auch in Hamburg gab es eine Kundgebung.



Die Welle der Proteste wurde durch den gewaltsamen Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd ausgelöst. Er war am 25. Mai in der Stadt Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen.