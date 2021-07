Nach den Protesten gegen die kubanische sind laut Berichten unabhängiger Journalisten mehr als 5.000 Menschen festgenommen worden.

Unter ihnen seien auch zahlreiche Aktivisten, Journalisten und prominente Dissidenten, berichtet unter anderem die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf das Online-Portal "14ymedio". In einem Video, dessen Echtheit die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bestätigte, ist zu sehen, wie teils brutal gegen die Demonstrierenden vorgegangen wird. Staatsmedien berichteten von einem Toten bei einer Demonstration am Montag in Havanna.



Der Zugang zu Online-Anwendungen wie Facebook, Twitter und Whatsapp ist auf Kuba laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP weiterhin blockiert. Die Plattformen spielten auch bei der Organisation der landesweiten Proteste eine wichtige Rolle.

