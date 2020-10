Die Bundespolizei startet heute vor der schleswig-holsteinischen Küste eine dreitägige Antiterror-Übung.

Dabei wird ein Anschlag auf eine Passagierfähre simuliert. Die Eliteeinheit GSG 9 will vor allem den Zugriff auf das Schiff und die Zusammenarbeit mit Einsatzbooten, Hubschraubern und anderen beteiligten Behörden proben.



Ein Sprecher sagte, dass es gerade keine Hinweise auf eine konkrete terroristische Bedrohung gebe. Insgesamt habe die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus in der letzten Zeit in Deutschland deutlich nachgelassen. Das könne sich aber auch wieder ändern.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.