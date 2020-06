Frankreich hat sich mit mehreren westafrikanischen Staaten zum gemeinsamen Kampf gegen Islamisten zusammengeschlossen.

Frankreichs Außenminister Le Drian sagte nach einer Videokonferenz, das Bündnis sei ein gutes Beispiel für den neuen Multilateralismus, den die Welt heute benötige. An der Koalition sind neben Frankreich auch Mali, Burkina Faso, der Tschad, Niger und Mauretanien beteiligt. An der Videokonferenz nahm zudem Bundesaußenminister Maas teil.



Die neue Koalition war im Januar angekündigt worden, nachdem bei einer Serie von Angriffen von Dschihadisten in der Sahelzone mehr als 200 Soldaten getötet wurden. Durch die neue Struktur wird ein gemeinsames Kommando für die Truppen der verschiedenen Staaten geschaffen. Zudem soll über sie die Entwicklungsarbeit koordiniert werden.