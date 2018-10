Die US-Regierung stellt den Iran in den Mittelpunkt ihrer neuen Anti-Terror-Strategie. Diese präsentierte der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump, Bolton, in Washington. Darin beschreibt er die Führung in Teheran als bekanntesten Unterstützer und Finanzierer von Terrorismus.

Vor allem die vom Iran unterstützten Terrorgruppen Hisbollah im Libanon und Hamas und Islamischer Dschihad in den Palästinensergebieten seien eine Gefahr für die USA und ihre Interessen, erklärte Bolton.



Außerdem räumte er ein, dass der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat trotz der jüngsten Erfolge in Syrien und im Irak noch nicht beendet sei.



Die letzte Anti-Terror-Strategie der USA stammte aus dem Jahr 2011 und hatte vor allem die Terrormiliz al-Kaida zum Thema.