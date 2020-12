Zum Schutz vor extremistischen Anschlägen will die EU-Kommission die Außengrenzen der Europäischen Union stärker kontrollieren.

Zudem soll die Polizei innerhalb der EU besser zusammenarbeiten. Dafür soll das Mandat der EU-Polizeibehörde Europol erweitert werden. Das sind Bestandteile der Anti-Terror-Agenda, die die Kommission heute in Brüssel vorgestellt hat. Ein Ziel ist demnach, Verdächtige auf effiziente Weise an den Grenzen ausfindig zu machen. Dabei geht es vor allem um Dschihadisten, die etwa aus Syrien in die EU zurückkehren oder als Flüchtlinge hier einreisen. In den vergangenen Monaten wurde Europa von einer Serie islamistischer Anschläge erschüttert. Zuletzt erschoss in Wien ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere.



Die neue Strategie der EU-Kommission setzt außerdem auf einen stärkeren Schutz öffentlicher Plätze, mehr Forschung zu Terrorismus und eine bessere Integration in die Gesellschaft, auch von radikalisierten ehemaligen Gefängnisinsassen.

