Deutsche Migrantenorganisationen haben von der Politik ein neues Ministerium für ihre Belange und eine Ausweitung des Wahlrechts gefordert.

Rassismus habe eine erschreckende Kontinuität in Deutschland, sagte die Sprecherin der Frauenorganisation "Pan African Women's Empowerment and Liberation Organisation", Marianne Ballé Moudoumbou in Berlin. Dort wurde die "Antirassismus-Agenda 2025" vorgestellt. In ihr wird der Aufbau eines Ministeriums verlangt, das die Asyl- und Integrationspolitik verantwortet, sowie eine Bundestagswahlberechtigung für alle Menschen, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben - auch wenn sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aktuell betreffe das 6,5 Millionen Menschen, sagte die Vorsitzende des Polnischen Sozialrats, Marta Neüff. Das seien mehr als die AfD 2017 Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl auf sich vereinen könne.



Der Forderungskatalog, der von rund 40 Verbänden unterstützt wird, soll der Bekämpfung von strukturellem und institutionellem Rassismus dienen. Dazu zählen die Autoren zudem Benachteiligungen von Migranten im Bildungssystem sowie auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Zudem schlagen sie die Berufung eines eigenen Expertenrates, der die Politik beraten soll.