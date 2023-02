Reem Alabali-Radovan (SPD), Staatsministerin für Integration (Archivbild). (Bernt von Jutrczenka/dpa)

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte die SPD-Politikerin, eine Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung halte sie jedoch nicht für den richtigen Weg. Zum einen gebe es keine politischen Mehrheiten für eine solche Quote. Aber auch inhaltlich sehe sie das als schwierig an. Zum einen gebe es Menschen, die laut Definition einen Migrationshintergrund haben, die strukturell aber keine gesellschaftlichen Hürden erlebten. Andererseits gebe es Menschen, die nach der bisherigen Definition zwar keinen Migrationshintergrund haben, etwa weil sie in der dritten und vierten Generation in Deutschland leben. Im Alltag seien sie aber trotzdem von Rassismus und Diskriminierung betroffen und stießen auf Schwierigkeiten.

Alabali-Radovan will auch mehr gegen das sogenannte Racial Profiling bei der Polizei unternehmen, also anlasslose Kontrollen aufgrund von äußerlichen Merkmalen wie der Hautfarbe. Sie erwähnte als Möglichkeit eine Art Quittung für Kontrollen. Personen, die angehalten wurden, könnten das damit im Nachhinein überprüfen lassen. In Bremen wird dies laut dpa bereits praktiziert, allerdings bislang lediglich an sogenannten Gefahrenorten.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.