Die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus sowie für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD). (Paul Zinken/dpa)

Man müsse sich einmischen, wenn Menschen rassistisch angefeindet würden - in Bus, Bahn oder in der Schlange im Supermarkt, sagte Alabali-Radovan zum Beginn der internationalen Wochen gegen Rassismus. Rassismus fange nicht mit Gewalt an. Er geschehe im Alltag. Die Menschen müssten deshalb wachsam sein gegen jede Form von Propaganda, Desinformation und Verschwörungsmythen. Alabali-Radovan sieht aber auch den Staat in der Pflicht, für alle Menschen ein gleichberechtigtes, friedliches Zusammenleben zu sichern.

Die Stiftung der internationalen Wochen gegen Rassismus organisiert bis zum 27. März laut Alabali-Radovan über 3.000 Veranstaltungen in Deutschland.

