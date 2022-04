Wolfgang Pemp, Antisemitismusbeauftragter der Polizei Berlin (picture alliance/dpa)

Polizisten müssten bei Versammlungen oft innerhalb von Sekunden unterschiedliche Rechtsgüter abwägen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Nicht alles, was antisemitisch sei, sei auch zwangsläufig strafbar. Das Eingreifen der Polizei sei jedoch an Strafbarkeitsgrenzen gekoppelt. Pemp fügte hinzu, leider habe das neue Versammlungsfreiheitsgesetz in Berlin hier nicht zur mehr Rechtssicherheit geführt.

Hintergrund ist eine pro-palästinensische Kundgebung vom vergangenen Wochenende in Berlin. Aus dem Demonstrationszug mit Hunderten Teilnehmern heraus waren wiederholt antisemitische Parolen gerufen worden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.