Nach den antisemitischen Vorfällen in Gelsenkirchen hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert.

Es handele sich um einen 26 Jahre alten Deutsch-Libanesen aus Gelsenkirchen, teilte ein Sprecher mit. Der Staatsschutz habe eine Ermittlungskommission eingerichtet, um zügig weitere Details aufzuklären. Die Polizei hatte gestern abend einen Demonstrationszug gegen die Gewalt im Nahen Osten gestoppt, bei dem Parolen mit antisemitischen Inhalten gerufen wurden. Das Bundesinnenministerium rechnet auch in den kommenden Tagen mit derartigen Protesten von Palästinensern in Deutschland sowie Teilen der linken Szene. Für das Wochenende sind bereits drei propalästinensische Demonstrationen in Berlin angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.