Bundespräsident Steinmeier hat antisemitische Parolen und die Verbrennung israelischer Fahnen bei Kundgebungen in Deutschland verurteilt. Er schreibt in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, das Grundgesetz garantiere das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Wer aber Fahnen mit dem Davidstern verbrenne und antisemitische Parolen brülle, der missbrauche dieses Recht.

Zudem würden damit Straftaten begangen, die verfolgt werden müssten, betonte Steinmeier. Nichts rechtfertige die Bedrohung von Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in deutschen Städten. Judenhass - ganz gleich von wem - werde man nicht dulden.



Die Kundgebungen sind Folge der jüngsten Eskalation im Gaza-Konflikt zwischen militanten Palästinensern und Israel. In mehreren deutschen Städten wurden dabei israelische Flaggen angezündet. In Gelsenkirchen brüllten Demonstranten antisemitische Parolen.



Mehrere Bundesländer ordneten zusätzlichen Schutz für jüdische Einrichtungen an. Bundesaußenminister Maas sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Staat müsse ohne Wenn und Aber die Sicherheit der Synagogen gewährleisten. Auch zahlreiche weitere Politiker verurteilten die Vorfälle. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sprach angesichts der Ereignisse in Gelsenkirchen von "purem Antisemitismus".

