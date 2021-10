Die Europäische Fußball-Union hat Strafen gegen Union Berlin wegen der antisemitischen Vorfälle bei einem Spiel gegen Maccabi Haifa verhängt.

Der Verein wurde von der Uefa mit einer Teilsperrung im kommenden Heimspiel in der Conference League belegt. Demnach bleiben am Donnerstag bei der Partie gegen Feyenoord Rotterdam zwei Blöcke gesperrt. Die für die Blöcke vorgesehenen Zuschauer können allerdings umgesetzt werden, so dass weiterhin die aufgrund der Pandemie-Regelung bis zu 25.000 Fans das Spiel im Stadion verfolgen können.



Ende September war es laut Augenzeugen während des Conference-League-Spiels gegen Maccabi Haifa in einem Fan-Block der Berliner zu Beleidigungen und Angriffen gegen Anhänger des israelischen Meisters gekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.