Angesichts der antisemitischen Vorfälle in Deutschland hat der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, die vielfältigen Solidaritätsbekundungen an jüdische Bürger gewürdigt.

In diesen Tagen voller bedrückender Nachrichten aus Israel und von antisemitischen Demonstrationen in Deutschland erlebe man zugleich deutliche Solidarität und Unterstützung, erklärte Schuster in Berlin. Die jüdische Gemeinschaft nehme dies mit großer Dankbarkeit wahr. Ebenso habe man viel Zuspruch aus der Politik erhalten.



Am Nachmittag debattiert der Bundestag über die antisemitischen Vorfälle bei pro-palästinensischen Kundgebungen in der vergangenen Woche.

