Antisemitischer Anschlag in Hamburg

Ermittler haben in Berlin den mutmaßlichen Täter des antisemitischen Angriffs auf einen 60-Jährigen bei einer Mahnwache in Hamburg gefasst.

Man gehe davon aus, dass der Tatverdächtige ermittelt sei, teilte die Polizei mit. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. - Der 60-Jährige Mann hatte am 18. September an einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in der Hamburger Innenstadt teilgenommen. Dabei wurde er von einem Mann antisemitisch beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter flüchtete unerkannt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.