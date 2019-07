In Potsdam ist ein 25-jähriger Mann, der eine Kippa mit Davidstern trug, bespuckt und beleidigt worden.

Als mutmaßlicher Täter wurde ein Syrer gefasst. Gegen ihn werde nun wegen Volksverhetzung ermittelt, teilte die Brandenburger Polizei mit. Ein 17 Jahre alter Begleiter des Syrers sei nach ersten Erkenntnissen nicht an der Tat beteiligt gewesen. Daher werde er als Zeuge in dem Strafverfahren geführt.



Potsdams Oberbürgermeister Schubert erklärte, Hass und Gewalt aus politischen und religiösen Motiven würden in der Stadt nicht geduldet. Er hoffe, dass die Ermittlungen zügig für Klarheit über die mutmaßlich antisemitische Motivation und die daraus folgenden strafrechtlichen Konsequenzen sorgten.