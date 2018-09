Der Angriff auf das einzige jüdische Restaurant in Chemnitz hat beim Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Klein, Bestürzung ausgelöst.

Der Vorfall rufe die schlimmsten Erinnerungen an die 30-er Jahre wach, sagte Klein der Zeitung "Welt am Sonntag". Man habe es offenbar mit einer neuen Qualität antisemitischer Straftaten zu tun. Die sächsische Behörden müssten unverzüglich und umfassend ermitteln und mit aller Härte gegen die mutmaßlichen Täter vorgehen.



Der Vorfall hatte sich vor zehn Tagen ereignet, am Tag der ersten Demonstration des rechtsradikalen Bündnisses "Pro Chemnitz". Medienberichten zufolge hatten mehrere Vermummte das Restaurant "Schalom" angegriffen und judenfeindliche Beschimpfungen ausgestoßen.