In der Fahrbereitschaft des Kanzleramtes gibt es offenbar einen Fall von Judenfeindlichkeit.

Eine Sprecherin des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Klein, bestätigte gegenüber "Bild am Sonntag" einen entsprechenden Vorgang, nannte aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes jedoch keine Einzelheiten. Nach Informationen der Zeitung wandte sich vor einem Jahr ein Fahrer des Kanzleramtes, der aus dem Libanon stammt und jüdischen Glaubens ist, an den Beauftragten. Er berichtete, von mehreren Kollegen in der Fahrbereitschaft unter anderem als "Judensau" und "Kanake" beschimpft worden zu sein. Die Bundesregierung erklärte gegenüber dem Blatt lediglich, man äußere sich grundsätzlich nicht öffentlich zu Personalangelegenheiten. Das Kanzleramt dulde als Arbeitgeber aber weder Mobbing noch Antisemitismus oder Rassismus. Ob beziehungsweise welche personellen Konsequenzen wegen des Vorfalls gezogen wurden, ist bislang nicht bekannt.