In Berlin hat es erneut einen antisemitischen Übergriff gegeben.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin teilte heute mit, dass der Rabbiner Teichtal von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt worden sei. Teichtal sei bei dem Vorfall am vergangenen Wochenende in Begleitung eines seiner Kinder gewesen. Er habe zuvor einen Gottesdienst in einer Synagoge im Bezirk Wilmersdorf geleitet. Nach einer Anzeige ermittle nun die Polizei.



Vor wenigen Tagen war in Potsdam ein 25-jähriger Mann mit Kippa bespuckt und beleidigt worden. Als mutmaßlicher Täter wurde laut Polizei ein Syrer gefasst, gegen den nun wegen Volksverhetzung ermittelt wird.