Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat den Übergriff auf einen Rabbiner verurteilt.

In Berlin könnten alle Bürgerinnen und Bürger gleich welchen Glaubens ihre Religion frei ausüben, heißt es in einer Erklärung des SPD-Politikers. Das zu gewährleisten, sei eine zentrale staatliche Verantwortung. CDU-Fraktionschef Dregger bezeichnete den erneuten antisemitischen Übergriff als Schande. Es müsse nun ein Stoppsignal gesetzt werden. Justizsenator Behrendt von den Grünen und Kultursenator Lederer von der Linkspartei äußerten sich ähnlich.



Rabbiner Teichtal war am vergangenen Wochenende von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt worden. Vor wenigen Tagen war in Potsdam ein 25-jähriger Mann mit Kippa bespuckt und beleidigt worden. Als mutmaßlicher Täter wurde laut Polizei ein Syrer gefasst, gegen den nun wegen Volksverhetzung ermittelt wird.