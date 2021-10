Nach dem mutmaßlichen antisemitischen Vorfall an einer Leipziger Hotelrezeption solidarisieren sich viele Stimmen aus Gesellschaft und Politik mit dem Musiker Gil Ofarim.

Ofarim hatte am Dienstag ein am Vorabend aufgenommenes Video auf Instagram geteilt, in dem er sichtlich aufgewühlt berichtet, wie er im Hotel Westin einchecken wollte. Zunächst seien Personen aus der Warteschlange an ihm vorbeigeschleust worden. Als er selber an der Reihe gewesen sei, habe der Rezeptionist ihn auf Zuruf eines Anderen aufgefordert, seine Davidstern-Kette zu verbergen. Erst dann könne er einchecken, gab Ofarim den Hotelmitarbeiter wieder.

Breite Solidarität

Am Dienstagabend beteiligten sich laut Polizei rund 400 Personen an einer Solidaritätskundgebung vor dem Gebäude.



Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es entsetze ihn, dass ein Mensch in der Öffentlichkeit einer gut besuchten Hotellobby antisemitisch diskriminiert werde.



Der Zentralrat der Juden verbreitete via Twitter ein Statement seines Präsidenten Schuster, in dem dieser von einer erschreckenden antisemitischen Anfeindung sprach. Schuster forderte das Hotel zu personellen Konsequenzen auf und erklärte, er hoffe, "dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden".



Der Generalsekretär der orthodox geprägten Rabbiner (CER), Gronich, sagte, man sei die täglichen Angriffe auf Juden leid. Jeder Vorfall sei einer zu viel und schade "letztlich auch dem Ruf Deutschlands und der Stadt Leipzig, ein internationaler weltoffener Standort und Gastgeber zu sein".



Der Schauspieler und Entertainer Daniel Donskoy, der unter anderem die Fernsehshow "Freitagnacht Jews" moderiert, schrieb bei Twitter, er sei an dem Abend ebenfalls im Westin Leipzig gewesen. Ihm tue leid, dass Ofarim so etwas Menschenverachtendes und Strafbares widerfahren sei.

Transparent mit Israel-Fahnen

Die Kritik an dem Hotel verstärkte sich, als Mitarbeitende bei einer Solidaritätskundgebung ein Transparent hochhielten, auf dem neben dem Hotelnamen Israel-Fahnen und der islamische Halbmond zu sehen waren. Zentralratspräsident Schuster sagte dazu der Nachrichtenagentur dpa, nach der antisemitischen Anfeindung gegen einen Juden in Deutschland falle "dem Hotel nichts anderes ein, als die israelische Flagge und Symbole des Islam auf ein Banner zu drucken". Es gebe bei dem Hotel offenbar wenig Bewusstsein dafür, dass Juden ein Teil der deutschen Gesellschaft seien.

Ermittlungen auch gegen Ofarim wegen Verleumdung

Ofarim erklärte am Mittwoch, das Hotel habe sich bislang noch nicht mit einer Entschuldigung bei ihm gemeldet. Die Hotelleitung beurlaubte die beschuldigten Mitarbeiter nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Die Polizei ermittelt derzeit aber auch gegen Ofarim. Einer der Hotel-Mitarbeiter habe den Musiker wegen Verleumdung angezeigt, erklärte die Polizeidirektion Leipzig.



Ofarim sagte dem "Spiegel", er finde es "beschämend und traurig", dass er sich nach diesem Vorfall auch noch rechtfertigen und erklären müsse.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.