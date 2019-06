Zur Bekämpfung von Antisemitismus ist eine neue gemeinsame Kommission von Bund und Ländern gegründet worden.

Das Gremium soll Strategien entwickeln, Projekte fördern und dem Informationsaustausch dienen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach von einem Meilenstein. Die engere Zusammenarbeit werde den Schutz jüdischen Lebens bundesweit stärken.



Die Kommission soll in der zweiten Jahreshälfte erstmals tagen. Mitglieder sind neben Klein die Beauftragten oder Ansprechpartner der Länder. Bislang gibt es in zehn Bundesländern Beauftragte gegen Antisemitismus.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte die Bund-Länder-Kommission als sehr sinnvollen Schritt.