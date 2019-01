Bund und Länder wollen sich künftig verstärkt über Strategien gegen Antisemitismus austauschen.

Ein erstes Treffen dazu ist für den 18. Februar in Heidelberg geplant. Das teilte der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, Klein, in Berlin mit. Geplant sei eine gemeinsame Kommission, die zwei Mal im Jahr tagen solle. Dafür müsse aber zunächst noch ein entsprechender Vertrag geschlosssen werden. Bislang gibt es nur in sieben Bundesländern einen Antisemitismusbeauftragten. Klein fordert dieses Amt für alle 16 Länder.