Zahlreiche Bundespolitiker haben zu mehr Zivilcourage gegen Antisemitismus aufgerufen.

Anlässlich eines Videoprojekts zum Thema Judenhass sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, man dürfe nicht warten, bis es zu antisemitischen Straftaten komme. Es brauche eine wachsame Zivilgesellschaft. FPD-Chef Lindner nannte den Antisemitismus eine der größten Herausforderungen in Deutschland. Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte, die deutsche Geschichte habe auf die so wörtlich "brutaltst denkbare Weise" bewiesen, dass aus Worten Taten würden. SPD-Generalsekretär Klingbeil betonte, wer bei Judenfeindlichkeit schweige, mache sich mitschuldig.



Anlass für die Äußerungen ist der Start des Videoprojekts "Jeder Vierte", das alltägliche Erfahrungen von deutschen Jüdinnen und Juden mit Antisemitismus zeigt. Einer Studie des World Jewish Congress zufolge denkt jeder vierte Mensch in Deutschland antisemitisch.

