Opfer und Zeugen judenfeindlicher Übergriffe können sich ab Februar bundesweit an eine neue Meldestelle wenden.

Die Internetplattform wird vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus betrieben und soll auch Vorfälle erfassen, die keine Straftat sind. Grundlage ist die Definition von Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaustgedenken. Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Botmann, sagte in Berlin, Übergriffe auf Juden seien ein Problem für die ganze Gesellschaft, denn jeder Antisemit habe auch ein Problem mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Deutschland.