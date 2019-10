Politiker in Deutschland haben ein stärkeres Vorgehen gegen Antisemitismus gefordert.

Sie reagierten auf eine Umfrage im Auftrag des Jüdischen Weltkongresses, wonach ein Viertel aller Deutschen antisemitische Gedanken hegt. Der stellvertretende Vorsitzende der Günen-Bundestagsfraktion, von Notz, wertete die Ergebnisse als "erschütternd", allerdings nicht als überraschend. Antisemitismus sei in Deutschland nie verschwunden und reiche bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Der FDP-Politiker Ruppert sagte, die Bundesregierung müsse entschlossen handeln, um die Ausbreitung eines antisemitischen Klimas zu bekämpfen.



In der Umfrage stimmten viele der 1.300 Befragten antisemitischen Klischees zu; sie attestierten Juden zum Beispiel, zu viel Macht über Wirtschaft und Weltpolitik auszuüben.