Nach jahrelanger Debatte verbietet Facebook in seinem Dienst weltweit jegliche Leugnung des Holocaust.

Firmengründer Zuckerberg verwies zur Begründung auf eine Zunahme des Antisemitismus. Er schrieb in einem Facebook-Eintrag, die Abwägung zwischen der Redefreiheit und den Folgen einer Leugnung oder Verharmlosung des Völkermordes an den Juden habe ihm zu schaffen gemacht. Angesichts des aktuellen Zustands der Welt halte er ein konsequentes Verbot aber für die richtige Entscheidung.



In Ländern wie Deutschland, wo die Holocaust-Leugnung verboten ist, blockierte Facebook bereits entsprechende Inhalte, wenn das Online-Netzwerk auf sie hingewiesen wurde.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.