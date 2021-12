Der Davidstern auf der Kölner Synagoge (Geisler-Fotopress)

Autor der Handreichung ist der Politikwissenschaftler Lars Rensmann von der Universität Groningen. Er betonte, trotz mancher anderslautender Lippenbekenntnisse, nähmen in der AfD und ihrer Wählerschaft Israelfeindschaft, Holocaustrelativierung, antisemitisches Verschwörungsdenken und judenfeindliche Bilder einen prominenten Platz ein. Israel werde von der AfD vor allem für eine antimuslimische Haltung instrumentalisiert. In Tweets der Bundespartei werde allerdings Israel auch immer wieder mit antisemitischen Klischees in Zusammenhang gebracht, wie jenem der "Geldjuden".

Der Autor sieht auch einen Zusammenhang zwischen Verschwörungtheorien, die gerade in der Corona-Pandemie Auftrieb erhalten, und Antisemitismus: "Das Feindbild einer imaginierten liberalen globalistischen Weltregierung, die hinter der Corona-Krise und einem 'großen Bevölkerungsaustausch' stünde, gehören zu der von Rechtspopulisten mobilisierten Vorstellungswelt, an die sich die Idee von der jüdischen Weltverschwörung' anschließen kann." Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete von AfD-Politikern verbreitete Verschwörungserzählungen wie die vom Bevölkerungsaustausch als hundertprozentig anschlussfähig an antisemitische Ressentiments.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.