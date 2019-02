Bund und Länder wollen ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Antisemitismus verstärken und dafür eine gemeinsame Kommission gründen.

Das neue Gremium solle möglichst bereits im Herbst seine Arbeit aufnehmen, erklärte der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus, Klein. Der Entwurf sei bei der heutigen Sitzung der Beauftragten von Bund und Ländern in Heidelberg vorgestellt und diskutiert worden. Man wolle ihn nun in den Bundestag und die Länderparlamente einbringen.



Bislang gibt es in acht Bundesländern einen Antisemitismusbeauftragten. Klein fordert, dieses Amt in allen 16 Ländern einzurichten.



Er warb auch dafür, Meldestellen für antisemitische Vorfälle in den Ländern einzurichten. Es gehe darum, ein möglichst umfassendes Bild von Anfeindungen und Vorurteilen gegen Juden zu erhalten, um in der Prävention besser reagieren zu können.