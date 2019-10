Bundesfamilienministerin Giffey hat einen besseren Schutz vor antisemitischer Hetze und Übergriffen gegen Juden angekündigt.

Die SPD-Politikerin sagte nach einem Treffen mit Vertretern der jüdischen Gemeinde in Deutschland, das Bundeskabinett werde morgen ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität beschließen. Bei dem Treffen sei ihr davon berichtet worden, dass Menschen tatsächlich überlegten, ob sie die Koffer packen sollte, weil sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlten. Das sei ein unhaltbarer Zustand, betonte Giffey.



An dem Gespräch im Bundesfamilienministerium in Berlin nahmen knapp ein Dutzend Vertreter der jüdischen Gemeinde in Deutschland teil.