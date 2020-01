In New York und Jerusalem haben tausende Menschen gegen Antisemitismus demonstriert.

Anlass waren Angriffe auf Mitglieder der jüdischen Gemeinde im Norden New Yorks und in New Jersey. Die Teilnehmer des Protestmarsches mit dem Motto "Kein Hass, keine Angst" überquerten gemeinsam die Brooklyn Bridge. Unter ihnen waren New Yorks Bürgermeister de Blasio und Gouverneur Cuomo. Parallel dazu gingen hunderte Menschen in Jerusalem auf die Straße.