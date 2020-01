Kulturstaatsministerin Grütters hat die Bundesbürger dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.

Zum Beispiel könnten Menschen in Deutschland an einem bestimmten Tag als Zeichen der Solidarität einen Judenstern tragen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit würde eine bisher schweigende Mehrheit zeigen, dass sie Judenfeindlichkeit in Deutschland nicht dulde. Grütters sprach sich zugleich für eine Verschärfung des Strafrechts bei Delikten mit antisemitischem Hintergrund aus.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, erklärte in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel, es gebe inzwischen eine erhebliche Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinden.