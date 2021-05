Die Historikerin Juliane Wetzel warnt vor einer Verengung der Debatte über Antisemitismus.

Die jüngsten Übergriffe gegen jüdische Einrichtungen hätten sich zwar an der Eskalation im Nahost-Konflikt entzündet, aber man dürfe nicht vergessen, dass es Hass gegen Juden in allen Bereichen der Gesellschaft gebe, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es sei eine neue Qualität, wenn Gruppen vor Synagogen ziehen und dort Steine werfen. Der Rechtsextremismus und insbesondere die Radikalisierung im Netz stellten aber weiterhin die größte Gefahr dar, betonte die Wissenschaftlerin am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.