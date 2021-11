Rund 15.000 Objekte erzählen im Deutschen Historischen Museum in Berlin von Antisemitismus, Judenverfolgung und der Zeit des Nationalsozialismus.

Das Museum hat die Sammlung des Holocaust-Zeitzeugen Wolfgang Haney erworben. Haney lebte von 1924 bis 2017. Seine jüdische Mutter überstand die Zeit des Nationalsozialismus nur, weil sie sich im Wald versteckt hielt. Fritz Backhaus, der Direktor der Sammlungen, beschrieb Haney im Deutschlandfunk als einen passionierten Sammler. Eigentlich auf der Suche nach Münzen, sah er auf Auktionen und Flohmärkten zahlreiche antisemitische Postkarten. "Er war empört über diese Zeugnisse und ihm war es wichtig, sie aufzubewahren."



Über die Sammlung sagt Backhaus: "Es gibt nichts, was es nicht gibt." Vor allem die mehr als tausend Postkarten zeigten, wie sehr antisemitische Vorstellungen schon in der Zeit um 1900 den Alltag durchdrungen hatten. Auf der Vorderseite sehe man antisemitische, hetzerische Zeichnungen, auf der Rückseite banale, alltägliche Grüße.



Die Sammlung enthält auch viele Fotografien aus der Zeit zwischen 1933 und 1945, die die Verfolgung der Juden nicht nur in Deutschland, sondern auch in den besetzten Gebieten zeigen. Backhaus berühren vor allem die Zeugnisse des Holocausts: "Wir zeigen Reste von Thorarollen, die wahrscheinlich von deutschen Soldaten aus polnischen und ukrainischen Synagogen geraubt und als Verpackungsmaterial missbraucht worden sind." Nach Angaben des Museums offensichtliches Raubgut, das dem Haus nach Rücksprache mit der Claims Conference als Leihgabe zur historischen Aufklärung übergeben wurde.

