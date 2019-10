Der Anschlag von Halle in der letzten Woche hat das Problem des Antisemitismus in Deutschland wieder auf die Tagesordnung geholt. Vor allem im Netz werde dieser sehr stark sichtbar, sagte Ingrid Brodnig in @mediasres. Die Österreicherin ist Publizistin und Autorin mehrerer Bücher über die Kommunikationsprobleme des Internets.

(Getty Images/Jens Schlueter)Nach dem Anschlag in Halle: Warum der Antisemitismus nie weg war

Nach dem tödlichen Anschlag in Halle stellt sich erneut die Frage: Werden rechtsextremistischer Terror und Antisemitismus in Deutschland und andernorts unterschätzt? Statistiken zeigen: Die Angriffe auf Juden nehmen weltweit zu – und die Täter sind immer besser vernetzt.

Antisemitismus in der Nische - aber auch im Mainstream

Dabei sei der Antisemitismus nicht nur ein Phänomen der Nische, auch "abseits der dunkelsten Orte des Web" kämen Nutzer häufig mit antisemitischen Mustern in Kontakt. Diese würden vor allem in den Kommentarspalten der großen Medien oder in sozialen Medien sichtbar werden: "Die Muster kehren in den Mainstream zurück", so Brodnig.

Daneben gebe es kleine Communities, bei denen ein enormes Radikalisierungspotenzial herrsche. Dazu gehörten beispielsweise Foren wie 4Chan, in denen der Täter aus Halle aktiv gewesen sei.

(AFP / Ed Jones)4Chan & Co.: Online-Foren der neuen Rechten

Traditionelle rechte US-Medien spielten bei der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eine wichtige Rolle. Aber auch obskure Online-Foren und vermeintlich unpolitische Blogger- und Gamer-Communities haben ihren Anteil am sogenannten Alt-Right-Phänomen.

Antisemiten würden hier sehr geschickt vorgehen, erläuterte Brodnig: Mit Humor oder Elementen der Jugendkulturen würden sie versuchen, auf eine niedrigschwellige Weise, junge Männer auf ihre Seite zu bringen.

"Kompletter Unsinn", Gamerszene verantwortlich zu machen

Beispielsweise nutzten Rechtsextreme eine Videospielästhetik, "um cool zu wirken", so Brodnig: "Man muss davon ausgehen, dass Rekrutierung in diesem Bereich stattfindet, dass Rechtsextremisten dorthin gehen, wo junge Männer sind. Ein winziger kleiner Teil dieser jungen Männer ist dann vielleicht erreichbar für solche Rhetorik."

Es sei aber "kompletter Unsinn", die Gamerszene für Attentate wie das in Halle verantwortlich zu machen, da der allergrößte Teil der Szene unbedenklich sei.

(picture-alliance / dpa /Hendrik Schmidt)Maßnahmen gegen Rechtsextremismus: Gamer unter Beobachtung?

Als eine Reaktion auf den rechtsextremen Anschlag in Halle fordert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die "Gamer-Szene" näher unter die Lupe zu nehmen. Nun hat die CDU ein größeres Paket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus vorgelegt.

Vielmehr sei der Rechtsextremismus viel zu lange ausgeblendet worden. Dieser müsse vor allem vom Verfassungsschutz stärker beobachtet werden, meint Brodnig. Zudem sei es wichtig, den Antisemitismus ernster zu nehmen - "das würde, glaube ich, in manchen Fällen schon helfen, dass manch ein Material nicht so extrem sichtbar ist".

(imago images / epd)Neuer Antisemitismus: Hass im Netz

Hass und Häme für Holocaust-Opfer, Drohungen gegen jüdische Journalisten: Im Netz erstarkt der Antisemitismus. Gerade Rechtsextreme nutzen die sozialen Medien geschickt – wehrlos ist man jedoch nicht, sagt Ingrid Brodnig.