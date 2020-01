Nach Einschätzung des früheren israelischen Botschafters Primor hat der Antisemitismus in Deutschland in den vergangenen Jahren nicht zugenommen.

Primor sagte dem Sender rbb, es gebe in der Bundesrepublik aber einen - Zitat - "konstanten Bodensatz von Antisemiten". Und Menschen, die früher geschwiegen hätten, trauten sich jetzt wieder, ihre Ansichten zu verbreiten. Der ehemalige Diplomat führte diesen Eindruck darauf zurück, dass Israel wegen der Besetzung palästinensischer Gebiete an Ansehen verloren habe.



Bundespräsident Steinmeier hatte dagegen am Donnerstag in Jerusalem beklagt, dass sich Hass und Antisemitismus in Deutschland wieder ausbreiteten.

Umfrage: Jeder Fünfte bemängelt zu große Rolle des Holocausts in der Erinnerungskultur

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov findet jeder Fünfte in der Bundesrepublik, dass der Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur eine zu große Rolle spielt. In der Wählerschaft der AfD ist der Anteil mit 56 Prozent besonders hoch.

Antisemitismusbeauftragter Klein für schärferes Vorgehen gegen Judenhass

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, fordert ein schärferes Vorgehen gegen Judenhass in Deutschland. Klein sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es gehe um eine Kombination aus repressiven und präventiven Maßnahmen. Konkret nannte er die geplante Erweiterung des Strafrechts, nach der es möglich sein soll, antisemitisch motivierte Taten härter zu ahnden als bisher. Darüber hinaus müsse man etwa die Veröffentlichung antisemitischer Inhalte im Internet unter Strafe stellen, forderte Klein. Die Bundesregierung habe dafür bereits die Voraussetzungen geschaffen. Den Anschlag auf die Synagoge in Halle bezeichnete er als Zäsur.



Der Antisemitismusbeauftragte zeigte sich zuversichtlich, dass judenfeindliche Tendenzen bewältigt werden könnten. Die deutsche Gesellschaft habe bewiesen, dass sie dazu in der Lage sei - etwa durch die Überwindung des Gedankens einer Erbfeindschaft mit Frankreich.