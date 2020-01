Nach Einschätzung des früheren israelischen Botschafters Primor hat der Antisemitismus in Deutschland in den vergangenen Jahren nicht zugenommen.

Primor sagte dem Sender rbb, es gebe in der Bundesrepublik aber einen - Zitat - "konstanten Bodensatz von Antisemiten". Und Menschen, die früher geschwiegen hätten, trauten sich jetzt wieder, ihre Ansichten zu verbreiten. Der ehemalige Diplomat führte diesen Eindruck darauf zurück, dass Israel wegen der Besetzung palästinensischer Gebiete an Ansehen verloren habe.



Bundespräsident Steinmeier hatte dagegen am Freitag in Jerusalem beklagt, dass sich Hass und Antisemitismus in Deutschland wieder ausbreiteten.



Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov findet jeder Fünfte in der Bundesrepublik, dass der Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur eine zu große Rolle spielt. In der Wählerschaft der AfD ist der Anteil mit 56 Prozent besonders hoch.