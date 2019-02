Es war eine zufällige Begegnung. Vor einer Woche stieß Alain Finkielkraut auf ein paar "Gelbwesten", die ihn erkannten und sich wie eine Meute von Hunden und Hassern auf den jüdischen Philosophen stürzten. Sie waren nicht vermummt, ihre Gesichter deutlich zu erkennen. Eine endlose Minute lang oder noch länger wurde geschrien. Die Bilder der entfesselten Bestien mit ihren hasserfüllten Fratzen sind so erschreckend wie die Parolen.

"Finkielkraut wurde nicht geschlagen", verharmloste umgehend ein einflussreicher linker Anwalt die Attacke. Tatsächlich mag ein verbales Scharmützel harmlos erscheinen in einer Zeit, in der jüdische Gräber geschändet und Juden ermordet werden, weil sie Juden sind. Und der Hass auf sie in den unsozialen Netzwerken zum Alltag gehört. Finkielkraut wurde von der Polizei geschützt, man darf hoffen, dass ihn die Täter nicht zu Tode geprügelt hätten, ganz so sicher kann man nicht sein. Den Tod jedenfalls wünschten sie ihm ausdrücklich. Es bleibt der erschreckende Befund: Erstmals seit dem Krieg ist in Frankreich ein Jude in aller Öffentlichkeit niedergeschrien worden.

Die in allen Bereichen geschwächte französische Republik ist noch immer fähig, auf den Antisemitismus mit einer gewissen Vitalität zu reagieren. Doch von einem massiven nationalen Aufbäumen, von einer "union sacrée" kann keine Rede sein. Der bereits erwähnte Anwalt konnte sich eine Bemerkung über Alain Finkielkrauts Kritik am fanatischen Islam, der in den Banlieues viele Juden zum Umzug in andere Wohnviertel und Städte veranlasst und 20.000 Juden aus Frankreich vertrieben hat, nicht verkneifen. Politiker und Publizisten der linksextremen Szene ereifern sich auf Twitter darüber, dass der Begriff "Drecksjude" aus den Aufnahmen nicht herauszuhören sei: Der Regierungssprecher, der das gesagt hat, sei ein Lügner – ein Staatslügner, sagen sie.

Antisemitismus als Sprengstoff gegen das System

Der ideologische Streit um ihn ist fast so erschreckend wie der Antisemitismus selbst. Die Überlegungen der Regierung, ihn mit nochmals verstärkten juristischen Maßnahmen zu bekämpfen, illustrieren ihre verzweifelte Hilflosigkeit. Die Bilanz des 30 Jahre alten Gesetzes, das die Auschwitz-Lüge unter Strafe stellt, ist keine erfreuliche. Es verhalf Rechtsextremisten wie Jean-Marie Le Pen und politischen Provokateuren zu viel Publizität. Es wurde nach einer Friedhofsschändung in Carpentras erlassen, für die man damals umgehend den Front National verantwortlich machte, was sich später als falsch herausstellte.

Der Antisemitismus wird als Sprengstoff gegen das System verwendet. Nicht verschweigen darf man die Versuchung durchaus demokratischer Kreise, ihn ebenfalls zu instrumentalisieren: um Kritiker zu diskreditieren. Das war auch im Umgang mit den "Gelbwesten" zu beobachten, die als "braune Pest" bezeichnet wurden, bevor in ihrem Umfeld die Verschwörungstheorien zu zirkulieren begannen und die Juden zum Feindbild wurden. Finkielkraut hatte im Übrigen lange mit ihren Anliegen sympathisiert.

Das Remake der Revolution, an die im Aufstand der "Gilets Jaunes" viele Aspekte erinnern, befindet sich längst in einer Sackgasse. Wie 1789 stellt sich die Frage: wie kann man sie stoppen? Die Lust am Königsmord ist in Frankreich ungebrochen. Die zunehmende Radikalisierung führt zu terrorähnlichen Verhältnissen, auch die "Gilets Jaunes" bekämpfen sich untereinander wie die Kinder der Revolution, die von ihr gefressen werden. Was sich in diesen Wochen in Frankreich abspielt, kann als historisches Lehrstück gelesen werden: Ohne politische Perspektive erfolgt nach klassischem Muster der Rückgriff auf die Gewalt.

Und auf den Antisemitismus. Er ist eine Seuche – und ein Fiebermesser, der den Zustand einer kranken Gesellschaft anzeigt. Mit seinem "Grand Débat National" versucht Emmanuel Macron, den Dialog wieder in Gang zu bringen. Für Frankreich, das in einer Identitätskrise steckt und ständig neue Psychodramen produziert, scheint diese staatlich verordnete Gruppentherapie durchaus sinnvoll zu sein. Dem großen Palaver aber müssen Akte folgen. Nur dann wird das gelbe Fieber zurückgehen, nur so kann die Pest gestoppt werden. Das beste Mittel gegen den Antisemitismus bleiben die historische Aufklärung und eine funktionierende Demokratie.