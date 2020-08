Der Angriff auf den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde im österreichischen Graz, Elie Rosen, hat bestürzte und schockierte Reaktionen ausgelöst.

Bundeskanzler Kurz schrieb, er sei erschüttert. Man werde alles tun, um den Täter rasch zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit der jüdischen Gemeinde weiterhin zu gewährleisten. Bundespräsident van der Bellen twitterte, Judenhass und Antisemitismus hätten keinen Platz in der Gesellschaft.



Der Täter hatte den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde vor dem Gemeindehaus mit einem Holzknüppel angegriffen, womöglich mit einem Baseballschläger. Anschließend flüchtete er. Rosen blieb unverletzt, weil er in seinem Auto Schutz suchen konnte.

"Rote Linie überschritten"

Auch Vertreter der Religionsgemeinschaften zeigten sich schockiert. Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner, Goldschmidt, sagte, einmal mehr sei eine rote Linie überschritten worden. Er kritisierte, dass die Behörden mit Blick auf frühere Ereignisse nicht unverzüglich für Sicherheit gesorgt hätten. Der katholische Kardinal und Wiener Erzbischof Schönbohm erklärte, die wiederholten Angriffe auf die Grazer Synagoge erschreckten ihn. Sein erster Gedanke gelte Herrn Rosen.

Mehrere Übergriffe auf jüdische Gemeinde

In den Tagen zuvor hatte es bereits Übergriffe auf die jüdische Gemeinde in Graz gegeben. In der Nacht auf Samstag war in der Grazer Synagoge eine Scheibe eingeschlagen worden. Am Mittwoch wurde das Gotteshaus mit pro-palästinensischen Parolen beschmiert.



Der Bezirksvorsteher des 5. Grazer Stadtbezirks, der Grünen-Politiker Ammerer, schrieb auf Twitter, er habe die Landespolizeidirektion Steiermark um eine Stellungnahme gebeten, warum angesichts der Vorfälle kein Polizeischutz gestellt worden sei. Dadurch sei die neuerliche Attacke möglich geworden.



Die Polizei hat inzwischen Fahndungsfotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.