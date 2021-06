Die Erfassung antisemitischer Straftaten soll nach dem Willen der Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verbessert werden.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul kündigte einen entsprechenden Vorstoß auf der am Mittwoch beginnenden Konferenz mit seinen Länderkollegen an. Der CDU-Politiker betonte in der Zeitung "Welt", um gezielt gegen die unterschiedlichen Ausprägungen von Antisemitismus vorzugehen, brauche es eine präzise und differenzierte Analyse. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchef Strobl, erklärte, dass die Erfassung antisemitischer Straftaten in seinem Bundesland bereits geändert worden sei. Daran könne man sich bundesweit orientieren.

