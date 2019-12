Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, hat zu einer engeren internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen antisemitische Gewalt aufgerufen.

Der Messerangriff während einer Chanukka-Feier in den USA zeige, dass die Bedrohung nicht mehr nur in Europa, sondern auch in Nordamerika von niemandem mehr bestritten werden könne, sagte Klein in Berlin. Vor allem sei die Organisation für Sicherheit und Zusamenarbeit in Europa, OSZE, gefordert. Regierungssprecherin Demmer bezeichnete den Kampf gegen Antisemitismus als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese müsse national, auf europäischer sowie auf internationaler Ebene angegangen werden. Bei der Messerattacke im US-Bundesstaat New York waren am Samstag fünf orthodoxe Juden verletzt worden.