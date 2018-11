Jedes Bundesland soll künftig über einen eigenen Antisemitismusbeauftragten verfügen.

Das fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein. Der seit Mai 2018 amtierende Klein äußerte sich am Abend in Berlin im Anschluss an die erste Koordinationsrunde mit fünf seiner bislang sieben Amtskollegen aus den Ländern. Antisemitismus sei ein gesamtgesellschaftliches Problem; da seien alle gefordert.



Antisemitismusbeauftragte gibt es bislang in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen-Anhalt.