Der Umgang mit Judenfeindlichkeit und Rassismus sollte ein verbindlicher Bestandteil der Lehrerausbildung werden, fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein.

Lehrkräfte sollten verpflichtet werden, eine Gedenkstätte zu besuchen und die Geschichte der Entstehung des Staates Israel zu kennen, sagte Klein im Deutschlandfunk. Angesichts des wachsenden Judenhasses sehe er auch die Schulen in der Pflicht, jüdisches Leben als Teil der kulturellen Vielfalt in Deutschland stärker sichtbar zu machen. Gerade den 9. November sollten sie zum Anlass nehmen, das totale Versagen, das 1938 in der deutschen Gesellschaft existierte, den Schülerinnen und Schülern vor Augen zu führen. Aus der damaligen allgemeinen Gleichgültigkeit und der Unterwürfigkeit gegenüber Diskriminierung müssten heute die richtigen Schlüsse gezogen werden.



In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 steckten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand und misshandelten, verschleppten und ermordeten jüdische Bürger. Die Holocaust-Überlebende Eve Kugler hat die Pogromnacht vor 82 Jahren erlebt und berichtet hier darüber.

Klein kritisiert Judenhass in Schulen

Zudem forderte Klein eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle in jedem Bundesland. Pädagoginnen und Pädagogen seien oftmals nicht in der Lage, Antisemitismus zu erkennen und damit umzugehen. Es könne nicht sein, dass "Du, Jude" zu einem Schimpfwort verkomme oder muslimische Schüler nicht im Unterricht erschienen, wenn der Holocaust thematisiert werde.



Ausdrücklich lobte Klein engagierte Lehrkräfte, die den Austausch mit Israel suchten und auch sonst interaktiv klarmachten, dass Brücken gebaut werden müssen, was die Erinnerungskultur der Herkunftsländer angeht.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.