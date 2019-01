Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Knobloch, beklagt eine deutliche Zunahme des Antisemitismus in Deutschland.

Sie sagte der "Passauer Neuen Presse", sie erlebe Judenhass von allen Seiten - von der politischen Linken, von Rechtsextremen wie der AfD und von Muslimen, die den Judenhass mit einer Israel-Feindlichkeit verbänden. Es habe schon immer Antisemitismus gegeben, aber in der heutigen Form habe sie ihn in den vergangenen Jahrzehnten nicht erlebt. In den sozialen Netzwerken herrsche oft eine Pogromstimmung.



Für Knobloch ist die AfD ein "Sammelbecken für Rechtsradikale, Nationalisten und Antisemiten". Bei einer Rede der 86-Jährigen am Mittwoch im bayerischen Landtag zum Holocaustgedenken hatten mehrere AfD-Abgeordnete demonstrativ den Saal verlassen. Seit ihrer Rede werde sie massiv beleidigt und bedroht.