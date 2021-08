Nach dem antisemitischen Angriff auf einen 18-Jährigen in Köln fordert die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, harte Strafen für die Täter.

Wenn jüdisches Leben nur versteckt in Deutschland möglich sei, dann habe es keine Zukunft, schrieb sie auf Twitter. Harte Strafen gegen die Angreifer seien jetzt das Mindeste. - Bei dem Überfall am Freitagabend war der junge Mann, der eine jüdische Kippa trug, bei einem judenfeindlichen Angriff schwer verletzt worden. Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung konnten zwei Verdächtige gestellt werden. In dem Fall hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

