Die israelische Botschaft in Deutschland kritisiert die Organisatoren der Ruhrtriennale für eine geplante Podiumsdiskussion zur Kunstfreiheit.

Eine Sprecherin sagte der "Rheinischen Post", man unterstütze die Idee, über verschiedene Friedenskonzepte zu sprechen - auch mit Menschen, mit denen man nicht einer Meinung sei. "Wir werden jedoch nicht das Existenzrecht Israels diskutieren."



Zu der für den 18. August angesetzten Podiumsdiskussion sind unter anderem der Choreograph Alain Platel und der Komponist Elliott Sharp eingeladen. Sie unterstützen die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and Sanctions), die unter anderem zum Boykott israelischer Produkte aufruft. Mehrere Gegner werfen ihr Antisemitismus vor.



Die Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, hatte nach einer Kontroverse um die Band "Young Fathers" zu der Diskussionsrunde eingeladen. Die Musiker weigerten sich der Aufforderung nachzukommen, sich von der BDS-Bewegung zu distanzieren. Sie waren daher zu dem Kulturfestival erst eingeladen, dann ausgeladen und später wieder eingeladen worden. Daraufhin verzichtete die schottische Band auf einen Auftritt.



Auch jüdische Verbände in Nordrhein-Westfalen hatten das Podium kritisiert. Sie störten sich unter anderem daran, selbst nicht eingeladen worden zu sein. Zudem äußerten sie Kritik an der Auswahl des Termins. Da die Veranstaltung auf einen Samstag falle, den Ruhetag Schabbat, könne kein jüdischer Vertreter teilnehmen.